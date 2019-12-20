İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9147
  • EURO
    6,565
  • ALTIN
    281.138
  • BIST100
    111505
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Putin'den sert tepki: Karar haksız ve hukuksuzdur
Spor

Putin'den sert tepki: Karar haksız ve hukuksuzdur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Rusya için aldığı karara sert tepki gösterdi.

20.12.2019  14:06 - Güncelleme: 20.12.2019  14:06
WADA'nın verdiği 4 yıl men cezasının yankıları sürüyor. Konuyu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karar haksız ve hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.
 
Rus lider Putin, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etmiş olmasına ilişkin olarak, "WADA'nın bireysel cezalandırma yerine Rus sporcuları kolektif olarak cezalandırması adil bir karar değil. Rus sporcuların ezici çoğunluğu 'temizken' böyle bir karar alınmış olası siyasidir" vurgusunu yaptı. Putin söz konusu kararın ne aklıselime ne de uluslararası hukuka uygun olduğunu da ekledi.
 

Hafter’den acı itiraf: Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin
Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Emekliye en az 2.656 TL maaş
Emekliye en az 2.656 TL maaş

Emekliye en az 2.656 TL maaş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.