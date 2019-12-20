Putin'den sert tepki: Karar haksız ve hukuksuzdur

20.12.2019 14:06 - Güncelleme: 20.12.2019 14:06

WADA'nın verdiği 4 yıl men cezasının yankıları sürüyor. Konuyu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karar haksız ve hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etmiş olmasına ilişkin olarak, "WADA'nın bireysel cezalandırma yerine Rus sporcuları kolektif olarak cezalandırması adil bir karar değil. Rus sporcuların ezici çoğunluğu 'temizken' böyle bir karar alınmış olası siyasidir" vurgusunu yaptı. Putin söz konusu kararın ne aklıselime ne de uluslararası hukuka uygun olduğunu da ekledi.