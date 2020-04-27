İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9813
  • EURO
    7,5736
  • ALTIN
    385.344
  • BIST100
    101061
Spor

Putsila: '4 haftada hazır oluruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Anton Putsila, haziran ortasında liglerin yeniden başlamasının gündemde olduğunu belirterek, maçlara 4 haftalık süre içinde hazır olabileceklerini belirtti.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
ABONE OL

Putsila, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını tek başına sürdürdüğünü kaydetti.

Koronavirüsün tüm hayatı olduğu gibi futbolu da etkilediğine işaret eden Putsila, "Bizler de evimizde çalışıyoruz. Hocamızın vermiş olduğu idman programlarını uyguluyoruz. Konuşulanlara göre haziran ortasında liglerin başlama durumu olacak. Kulübümüz bizi ne zaman çağırırsa o an tesislerimize geliriz. Yaklaşık 4 haftalık süre içinde maçlara hazır oluruz." ifadelerini kullandı.

Ligler yeniden başladığında bu dönemi psikolojik olarak en iyi geçiren ekiplerin başarılı olacağını savunan Putsila, ekip olarak kalan 6 maçı da kazanarak Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası genç 5 gündür kayıp

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.