Q7'den duygusal veda
Adalı ile yaptığı görüşme sonrası ayrılması kesinleşen Quaresma’nın, 750 bin euro karşılığı sözleşmeyi feshedeceği öğrenildi. Portekizli yıldız tesislerden ayrılırken gözyaşını tutamadı.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ’TAN ailevi nedenlerle ayrılmak isteyen ve İkinci Başkan Serdal Adalı ile önceki gün yaptığı görüşme sonrası gitmesi kesinleşen Quaresma tesislerden gözyaşlarıyla ayrıldı. Toplantı sonrası önce Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuşan Q7, “Hocam gidiyorum” derken, Portekizli oyuncuya sarılan tecrübeli çalıştırıcı “Emeklerin için teşekkürler” dedi. Quaresma çalışanlara da veda etti, malzemeci Süreyya’ya sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Quaresma’nın yönetimle ayrılık için 750 bin euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.Bu arada TFF, Quaresma’yı PFDK’ya sevketti.
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