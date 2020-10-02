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Spor

Qarabağ ile Sivassspor'dan kardeşlik mesajları

Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti. İki takımda sosyal medya üzerinden kardeşlik mesajları paylaştı.

IHA02 Ekim 2020 Cuma 18:21 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 18:22
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Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Sivasspor’un rakipleri belli oldu. Kırmızı beyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.

Kura çekiminin belli olmasının ardından Sivasspor ile Qarabağ FK maç öncesi dostluk mesajları verdi. Qarabağ sosyal medya hesabından, “Sivasspor Kulübü Can Türkiye’ye gelmeyimizi sabırsızlıkla gözleyirik” notunu paylaştı.

Qarabağ FK’nın bu mesajına Sivasspor’un cevabı ise; “Qarabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas’ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” oldu.

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