Beşiktaş'ta Quaresma ayrılığı açıkladı

Quaresma ayrılık haberini resmen açıkladı
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda Başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda Başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Portekizli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim söylendi. Yakın zamanda geleceğim hakkında basın toplantısı düzenleyeceğim. Problemi çözmeye çalışıyorum. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim.'' sözlerini kullandı.
Quaresma, ayrıca yaptığı paylaşımda istatistiklerini de belirtirken Beşiktaş'ta 226 maça çıkıp 38 gol ve 78 asist yaptığını gösterdi.
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