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Quaresma: Ben bu maça çok iyi motive oldum

Beşiktaş’ın yıldızı Quaresma, “Taraftarımız stadı doldursun. Gerisini bize bıraksın. Ben bu maç için çok motiveyim” diye konuştu.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Sarpsborg maçında dinlendirilen tecrübeli futbolcu, "Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Taraftarımız stadı doldursun ve gerisini bize bıraksın" ifadelerini kullandı.

ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR

Quaresma, "Ben bu maça çok iyi motive oldum... Galatasaray maçları çok çekişmeli geçiyor. Taraftarımıza yeni bir zafer daha yaşatmak istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.

(Takvim)

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