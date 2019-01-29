Quaresma, Beşiktaş'a veda etti

TATİL döneminde alacakları ödenmediği için Beşiktaş yönetimini TFF’ye şikayet eden Quaresma, Pepe’nin ayrılmasından sonra da ayrılık konusunda ısrarını yönetime iletmişti. Quaresma, Erzurumspor karşılaşmasından önce de ailesini Portekiz’e gönderip, söylentilerin alevlenmesine neden oldu. O karşılaşmada tribünlere veda etmesi beklenen Q7, yönetimle yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca, bir hafta daha ayrılığı uzattı. Ancak Erzurum karşısında gördüğü kırmızı kart, onu taraftarın gözünde de ciddi şekilde itibar kaybına uğrattı.

FİKİR AYRILIKLARI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de ‘Eldeki mevcut oyuncularla boşluğunu doldurabilirim’ düşüncesinde olduğu Quaresma’nın 2020’ye kadar mukavelesi bulunması ayrılığı önce zorlaştırdı. Quaresma gitmek için para isterken, Beşiktaş yönetiminin de bonservis bedeli talep ettiği iddiaları vardı. Dün yapılan görüşmelerde ise taraflar arasındaki fikir ayrılıklarının önemli ölçüde aşıldığı ve işin tatlıya bağlandığı belirtildi. Q7, Adalı’nın ‘Kal’ isteğine sıcak bakmadı. 1.4 milyon euro alacağı üzerine pazarlık yapıldı ve orta yol bulundu. Sonrasında Ricardo Quaresma çalışanlarla vedalaştı. Ayrılığın buğün resmiyete dökülmesi bekleniyor.