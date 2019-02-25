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Quaresma: Bu sonuç bizim için yenilgi sayılır

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ricardo Quaresma açıklamalarda bulundu.

3-3'lük beraberliğin kendileri için yenilgi olduğunu ifade eden Quaresma, "Bugün maçın sonucu beraberlik ancak 3-0'lık skordan maçı verdik, bu aslında bizim için bir yenilgi sayılır. Önümüzde daha çok maç var, ikinci yarıda çok kritik hatalar yaptık ve maçın skoru böyle oldu. Bu maçtan dersler almamız lazım ve önümüzdeki maçları kazanmalıyız" şeklinde konuştu.

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