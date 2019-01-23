Quaresma, Erzurumspor maçıyla veda ediyor

BEŞİKTAŞ’TA ailevi sorunları nedeniyle ayrılma kararı alan Quaresma’nın veda tarihi belli oldu! Akhisar maçı sonrası Q7 depreminin patlak vermesinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetime verdiği raporda Portekizli yıldızın sezon sonuna kadar tutulmasını istemişti. Ancak İkinci Başkan Serdar Adalı, dün öğleden sonra bir kez daha görüştüğü Quaresma’yı ikna edemedi. 35 yaşındaki star, “Harika günler geçirdim ancak ailevi sebeplerden dolayı artık Porto’ya dönmem gerekiyor, izin verin. Zaten ailem İstanbul’dan ayrıldı” diye ısrarcı olunca görüşmeler tıkandı. Q7’nin ligde yarın akşam Erzurumspor’la Vodafone Park’ta oy- nanacak karşılaşmada son kez Beşiktaş forması giyeceği öğrenildi.