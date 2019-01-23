Quaresma'nın eşi, çocuklarıyla beraber İstanbul'dan ayrıldı
Beşiktaş'ta Quaresma'nın eşi, çocuklarıyla beraber İstanbul'dan ayrıldı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın eşi çocuklarıyla İstanbul'dan ayrıldı.
(TRT Spor)
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın eşi çocuklarıyla İstanbul'dan ayrıldı.
(TRT Spor)
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