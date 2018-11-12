Quaresma frikik atışını Ljajic'e bırakmayınca Sırp oyuncunun yedek kulübesine yaptığı hareket gündem oldu

Serie A'da frikik golleriyle tanınan Ljajic topun başına geçtiği sırada Quaresma gelip frikiği kendisi kullandı. Boşnak asıllı Sırp futbolcu, yedek kulübesine doğru dönerek iki elini yana açtı, adeta küstü.

Quaresma'nın duran topları sahiplenmesi, Beşiktaşlı bazı taraftarların ıslıklı protestosuna neden oldu. Sosyal medyada da Q7'nin bu hareketi eleştirildi. 4-1 sona eren Rizespor maçında da penaltı atışında topun başına geçen Q7'nin vuruşunda topu kaleci kurtarmıştı. Taraftarların birçoğu sosyal medyada Beşiktaş'ta otorite boşluğu görüşünde.