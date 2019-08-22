Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama ya- Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.