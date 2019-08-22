Quaresma iddialara noktayı koydu
Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, 'Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım.' dedi.
Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama ya- Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
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