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Quaresma Kasımpaşa ile görüşüyor

Beşiktaş ile ayrılık konusunda anlaşma zemini arayan Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor.

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Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Ricardo Quaresma'nın Süper Lig'den gitmeye niyeti yok. Uzun bir süredir İstanbul'da yaşayan ve kendini buraya ait hisseden Portekizli yıldız, İstanbul ekipleriyle temasa başladı.

Daha önce adı Başakşehir ile de anılan Quaresma, TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa ile temasa geçti. Tarafların görüşmelere başladığı ve transferin bitmesine birkaç gün kaldığı için ellerini çabuk tutup imzayı atacakları iddia edildi.

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