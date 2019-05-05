Zirvedeki yarışla ilgili görüşü istenen Ricardo Quaresma, "Sezon bitmedi hala devam ediyor. Rakiplerimiz bir biriyle oynayacak, mutlaka puan kaybedecekler." dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Ricardo Quaresma, "Söylemek istediklerimi söylersem federasyondan ceza alırım. O yüzden söyleyemiyorum." diye konuştu.

Sakatlığının ardından sahalara dönmesi hakkında soru üzerine Quaresma "Sakatlığım geçti diyebilirim. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Ayağım düşündürmüyor. Ayağımdan daha fazla düşündüren şeyler var. Umarım Türkiye'de bazı şeyler bundan sonra değişir." diyerek sözlerini noktaladı.