Quaresma topun başına geçti Atiba 'Ljajic vuracak' dedi

BEKLENEN PATLAMAYI YAPTI

BEŞİKTAŞ'A 1 milyon 250 bin euro kiralama ve 6.5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle Torino’dan transfer edilen Adem Ljajic, beklenen patlamayı A.Gücü maçında yaptı. Transferin son gününde alındığı için 5. haftada oynamaya başlayan Ljajic, görev aldığı 6 maçta gol ve asistle tanışamamıştı. Performansı eleştiri konusu olan, ancak duran topları kullanmadığı için bu eleştirileri bir nebze bertaraf eden Ljajic, Ankaragücü maçında adeta şov yaptı.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ

DURAN toplardaki üstün yeteneğiyle Sırplar’ın efsanevi frikikçisi Sinisa Mihajlovic’in varisi olarak gösterilen Ljajic, bu hünerini Kayseri’de gösterme fırsatı buldu. İlk frikiği üst direkte patlayan futbolcu 2. yarı kazanılan bir frikikte topu Quaresma’ya kaptırmak üzereydi ki devreye kaptan Atiba Hutchinson girdi. Duran topları kimseye bırakmama gibi kötü bir şöhrete sahip olan Q7’nin topun başına geçtiğini gören Atiba, Adem Ljajic’in yanına gitti ve “Sen neden kullanmıyorsun, takımın frikikçisi sensin” dedi.

TAKIMDA OTORİTE SAĞLANDI

İKİ kolunu yana açıp “Bilmiyorum” anlamında cevap veren Adem’e kaptanı yardımcı oldu. Kanadalı yıldız, “Bu takımın frikikçisi Ljajic… Hocamızın belirlediği kuralların dışına çıkmak yok. Sen arka direkte bekleyeceksin, o kullanacak” diyerek Quaresma’yı topun başından uzaklaştırdı. Hatırlanacağı gibi, 2-1 kaybedilen Sivasspor maçında Ljajic serbest vuruşu kullanmak isterken Q7 devreye girmiş ve Ljajic’in kulübeye dönerek “Bana kullandırmıyor” şeklinde itiraz edişi kameralara yansımıştı.

(Gunes)