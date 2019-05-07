Quaresma ve Adriano 11'e dönüyor

GALATASARAY deplasmanında alınan mağlubiyet Beşiktaş’ta taşları yerinden oynatacak. Zirve yolunda hayati önem taşıyan derbide yaptığı Necip Uysal tercihi ile tartışılan Teknik Direktör Şenol Güneş’in Süper Lig’in 33. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor’la Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada kadroda 1’i zorunlu olmak üzere 2-3 değişiklik yapması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar’ın hocası öncelikle derbide yaşadığı sakatlık sonrası çekilen MR’ında en az 2 hafta oynamayacağı ve büyük olasılıkla sezonu kapatan Gökhan Gönül’ün yerine savunmanın sağı için tercihte bulunacak. Güneş’in sağ bekte Adriano ya da Medel’e şans vermesi bekleniyor. Derbide 11’de olmaması eleştirilen Ricardo Quaresma’nın da bu kez ilk 11’de sahaya çıkacağı öğrenildi. Güneş’in Adriano’ya sol bek, Medel’e sağ bekte görev vermesi durumunda sol açıkta Güven Yalçın’ı oynatıp, Ljajic’i yine 10 numara pozisyona çekeceği belirtiliyor. Forvette ise yine Burak Yılmaz olacak.