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Quaresma'da karar günü

Beşiktaş yöneticisi Adalı, Porto’ya gitmek isteyen Portekizli starla bugün son kez görüşecek. Q7 ile yolların ayrılması bekleniyor.

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KARTAL’DA 2. Quaresma dönemi bugün kapanıyor! Siyah-Beyazlılar’ın İkinci Başkanı Serdal Adalı, ailevi sebeplerden dolayı ayrılma kararı veren Portekizli yıldızla bugün son kez bir araya gelecek. Ligde Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada alınan beraberliğin ardından takıma 2 gün izin verilmişti. Takımda morallerin bozuk olması yüzünden Adalı-Quaresma zirvesi de bugüne ertelenmişti. Beşiktaş İkinci Başkanı, daha önce sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediği Portekizlı oyuncunun geleceği hakkındaki kararı bugün yapılacak görüşmede verecek. Erzurum maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden taraftarların da tepki gösterdiği Q7 ile yolların resmen ayrılması bekleniyor. Porto ile prensip anlaşmasına varan Quaresma’nın Beşiktaş’tan 1 milyon euro civarında bir alacağı olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Portekizli futbolcuya alacaklarına karşılık bonservisini verebileceği kaydedildi. 

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