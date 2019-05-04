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Quaresma'dan derbi sözleri

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ın saha avantajına karşılık, kendilerinin form durumu sayesinde psikolojik anlamda maçın favorisi olduklarını söyleyerek takım arkadaşlarını yüreklendiriyor.

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Şampiyonluk yolunda sezonun en heyecanlı dönemecine girilirken, gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. Kazanan taraf mutlu sona ulaşma yolunda hem puan hem de moral olarak çok büyük avantaja sahip olacak. 
 
Bu tür maçları çok iyi bilen Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma ise şu anda takım arkadaşlarını motive ediyor. Derbiye ilk 11'de başlaması beklenen Portekizli yıldız, Türk Telekom Stadı'nda galibiyete yakın taraf olduklarına inanıyor. 
 
Galatasaray'ın saha avantajına karşılık rakiplerinden daha formda bir takım olduklarını belirten yıldız oyuncu "Bizden çekiniyorlar çünkü onlardan daha iyi oynuyoruz. Son maçlarımızın hepsini kazandık. Maça bu psikolojik üstünlükle çıkacağız" dedi.
 
Arkadaşlarını motive eden Portekizli "Kendi futbolumuzu oynadığımız taktirde Galatasaray'ın hiç şansı yok" dedi. 
 
(Türkiye)
 

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