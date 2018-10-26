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Quaresma'dan 'Desteğiniz için teşekkürler' paylaşımı

Beşiktaş'ın dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 yenildiği maçta taraftarlarla tartışan ve ardından da tribünlerin protestosuna maruz kalan Ricardo Quaresma'dan açıklama geldi.

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Beşiktaş'ın dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 yenildiği maçta tribünler Ricardo Quaresma'yı protesto etmişti.

Maç içerisinde taraftarlarla tartışan Portekizli futbolcu, o andan itibaren topu ayağına her aldığında tribünlerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Karşılaşma sonrası "İstiyorlarsa Ocak'ta giderim." diyen Q7, bugün resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

35 yaşındaki Portekizli, "Desteğiniz için teşekkürler... Bu, bizim için dünyalara değer. Şimdi bir sonraki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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