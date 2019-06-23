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Quaresma'dan flaş açıklama

Beşiktaş ile son günlerde 'sorunlu günler' yaşayan Ricardo Quaresma, resmi Instagram hesabından Beşiktaş ibaresini kaldırmasının nedenini açıklayan bir paylaşım yaptı.

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Beşiktaş'ı bilerek kaldırmadığını kaydeden Portekizli oyuncu, "Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da" ifadelerini kullandı.

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