Quaresma'dan flaş açıklama
Beşiktaş ile son günlerde 'sorunlu günler' yaşayan Ricardo Quaresma, resmi Instagram hesabından Beşiktaş ibaresini kaldırmasının nedenini açıklayan bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ı bilerek kaldırmadığını kaydeden Portekizli oyuncu, "Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.