Quaresma'dan flaş açıklama

Beşiktaş'ı bilerek kaldırmadığını kaydeden Portekizli oyuncu, "Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da" ifadelerini kullandı.