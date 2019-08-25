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Quaresma’nın biletini kestiler

Göztepe karşılaşmasında yedek kulübesinden çıkamayan Portekizli star, “Başkan Orman tarafından istenmediğim konusunda bilgilendirildim” dedi. Ardından kulüp tarafından Q7’ye takım bulması için izin verildiği ve artık kadroya alınmayacağı açıklandı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA Ricardo Quaresma defteri kapandı. Geçen sezon da özellikle devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak isteyen ve kulüp arayan Portekizli futbolcu daha sonra takımda kalmıştı. Ligin ilk haftasında Sivas deplasmanında görev yapan Q7, önceki akşam Göztepe maçında ise yedek kulübesinden çıkamadı.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Q7 dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkan tarafından istenmediğim söylendi. Problemi çözmeye çalışıyorum. Yakında geleceğim hakkında basın toplantısı yapacağım” dedi. Yıldız futbolcu, ayrıca yaptığı paylaşımda istatistiklerini de gösterip Beşiktaş’ta 226 maça çıkıp 38 gol ve 78 asist yaptığını belirtti. Q7 geçen sezon kulübü iki kez FIFA’ya şikayet etmişti.

ARTIK KADRODA OLMAYACAK

Portekizli futbolcunun bu paylaşımının ardından Beşiktaş Kulübü de şu açıklamayı yaptı: “Quaresma ile bugün (dün) yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda kadromuzda olmayacağı belirtilmiş ve takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir.”

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