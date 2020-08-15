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Spor

Quique Setien: ''Acı verici bir yenilgi''

Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi skorla elendiği Şampiyonlar Ligi maçından sonra teknik direktör Quique Setien de Gerard Pique gibi değişime işaret etti.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47
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Barcelona teknik direktörü Quique Setien, Bayern Münih'e karşı aldıkları 8-2'lik hezimetten sonra yaptığı açıklamada değişime işaret etti.

Hezimet sonrası görevine devam edip etmeyeceğinin kendi elinde olmadığını söyleyen Setien, kaptanlardan Pique'nin açıklamalarına da yorum yaptı.

Setien'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Pique'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!"

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