Rachid Ghezzal Beşiktaş tarihine geçti

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:41

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan maç çok hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından, yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert bir şut çıkarttı ve Beşiktaş'ı Ankara'da 1-0 öne geçirdi.

İLK CEZAYİRLİ



Öte yandan Ghezzal'ın 3. dakika 50. saniyede attığı gol, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ghezzal, attığı golle Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Cezayirli futbolcu oldu.

GOL SONRASI SERGEN YALÇIN'A KOŞTULAR



Ghezzal'ın golü sonrasında Siyah-beyazlı futbolcular hep birlikte kenardaki teknik direktör Sergen Yalçın'a koştu. Sevinç yumağı haline gelen Beşiktaş'ta futbolcuların Sergen Yalçın'ın üzerine atladığı da görüldü.