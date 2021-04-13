Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalmak isterim

13 Nisan 2021 Salı 00:55 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 00:58

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:

"Erzurumspor maçında skor sıkışmıştı. Tam zamanında benim golüm geldi. Tam olarak maçta istediğim gibi oynayamıyordum ama güzel bir gol attım. Topu aldıktan sonra direk kaleyi düşündüm. Bir anda fırsat yakaladım ve kaleye topu gönderdim. Erzurumspor kalecisi de şutu beklemiyordu, pozisyon almakta zorlandı. Güzel gol oldu."

"KALECİ PEK EMİN OLAMADI"



"Alanyaspor'a da falsolu güzel bir golün vardı. Üç gün içinde iki güzel gol, onu anlatırmısın?" şeklindeki istek üzerine Ghezzal "Alanyaspor'a attığım gol de güzeldi. Kaleci pek emin olamadı. Bu gollerin ardından insanlar, kalecilerle bir anlaşma yaptığımı düşünecek ama öyle bir şey tabii ki yok. (Gülerek)." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

"Türkiye'de ne kadar daha kalmayı düşünüyorsun?" sorusuna yanıt veren Rachid Ghezzal, "Şu ana kadar geleceğimle ilgili bir şey konuşulmadı. Beşiktaş'a opsiyonsuz bir şekilde kiralandım. Bonservisim hala Leicester City'de. Leicester ile 1 sene daha kontratım var. Geleceğimle ilgili neler olacak göreceğiz. Beşiktaş'ta devam etmek beni mutlu eder. Ancak şu an sezonun bitmesine ve şampiyonluğa odaklandım. Geleceğe sonra bakacağız." dedi.

"İKİ KUPAYI DA KAZANIRSAK MÜKEMMEL OLUR"



Beşiktaş'ta kupa kaldırmak istediğini söyleyen Rachid Ghezzal "Beşiktaş'ta hedefimim Süper Lig ve Türkiye Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükemmel olur." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN KENDİMİ KANITLADIM"



"Riyad Mahrez ile benzer özelliklerin var, onu izlerken pişmanlık duyuyor musun?" sorusuna yanıt veren Ghezzal "Riyad Mahrez ile karşılaştırılmam güzel bir şey, bunun için teşekkür ederim. Tabii ki pişmanlıklarım var. Son 2-3 senede az süre aldım, bu sıkıntılı bir durumdu. Şimdi Beşiktaş'ta yeniden kendimi kanıtladım." dedi.