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  • Rachid Ghezzal: Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik
Spor

Rachid Ghezzal: Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:40 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:40
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Son dakikada yedikleri golden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Ghezzal, "Performansım normaldi. Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan asist yaptım. Bu maçtan dolayı ise üzgünüz. Son dakikada gol yedik. İyi bir takıma karşı iyi oynadık" dedi.

Beraberliğin kendilerini etkilemediğinin altını çizen Ghezzal, "Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. Fenerbahçe ile farkı koruduk. Duruma böyle bakıyoruz. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Her gün bunun için çalışıyorum. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Buraya gelme kararı da benimdi." şeklinde konuştu.

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