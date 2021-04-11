Rachid Ghezzal: Şampiyonluk bizim elimizde

11 Nisan 2021 Pazar 23:29 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 23:29

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için mücadele eden ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu kritik maçta galibiyetin önemli mimarlarından birisi olan Rachid Ghezzal, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Ghezzal'in açıklamaları:

Bugün zor bir maçtı zor oldu. Zemin de sıkıntılıydı. Maçın haricinde Cenk'in durumundan dolayı üzüntülüyüz. Kampta dün Galatasaray maçını izledik. Galip gelmemiz gerektiğini biliyorduk. Galip geldik, yolumuza da böyle devam edeceğiz inşallah.

Şampiyonluk için savaşıyoruz ve sonuna kadar da savaşacağız. Her şey bizim elimizde...