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Spor

Rachid Ghezzal'dan Galatasaray derbisi sözleri

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonrasında konuştu.

10 Ocak 2021 Pazar 21:36 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 21:36
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Beşiktaş'ta asist lideri Rachid Ghezzal, 2 asist yaptığı ve 2-2 biten Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Kazanmayı tercih edeceğini söyleyen Ghezzal, "Takıma geri dönmek ve gole katkı vermek güzel duyguydu ama ben bugün kazanmayı tercih ederdim." dedi.

Önümüzdeki hafta oynayacakları derbi için de görüşleri sorulan Cezayirli oyuncu, "Bu maçın önemini biliyoruz ama önce bir kupa maçımız var. Kupada da sonuna kar gitmek istiyoruz. Şu an dinleneceğiz sonra da bir sonraki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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