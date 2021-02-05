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Spor

Radamel Falcao, Chelsea tarihinin en başarısız 11'inde

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İngiliz basınında 'en kötüler' listesinde yer aldı. Chelsea'de forma giydiği dönem

05 Şubat 2021 Cuma 19:45 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 19:45
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Galatasaray'ın tartışılan golcüsü Radamel Falcao, İngiliz basınında 'en kötüler' listesinde yer aldı.

The Sun, en başarısız transferlerden oluşan bir ilk 11 hazırladı ve kapak fotoğrafı olarak Radamel Falcao'yu kullandı.

Hazırlanan ilk 11 ise Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, Juan Sebastian Veron, Alexey Smertin - Radamel Falcao, Mateja Kezman, Fernando Torres şeklinde oldu.

Chelsea'ye 2015 yılında kiralık olarak giden Falcao, Londra ekibinde 10 maçta forma giyebildi ve 1 gol attı.

KEZMAN DA LİSTEDE

Listede bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın da yer alması dikkat çekti.

Chelsea'de 2004-2005 sezonunda top koşturan Kezman, 41 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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