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Radamel Falcao: Fatih hocamız bu hafta bana forma şansı verirse elimden gelenin en iyisi yaparım

Galatasaray'ın dünyaca ünlü süper yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecini anlattı.

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü süper yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanından önce açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer olma sürecini anlatan Falcao, "Galatasaray'ın teklifi Haziran başında geldi ve ilk teklif geldiği günden bu yana pozitiftim. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum, Fatih Terim ile beraber çalışacaktım ve tabii ki Galatasaray taraftarının varlığı! Galatasaray taraftarını da yakından tanıyordum, onların nasıl bir güçe sahip olduğunu biliyordum. Galatasaray'ın teklifini düşünmeden kabul etmemde bu durumlar çok etkili oldu" dedi.

Galatasaray'ın çok iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Falcao, "Türkiye'den başka takımdan teklif almadım. Avrupa'da başka takımlardan teklif geldi. ABD'den bazı teklif geldi ama ben Galatasaray'ı seçtim. Galatasaray, Avrupa'da söz sahibi bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Benim için Avrupa'da başarı çok önemli ve Galatasaray'ın da şu anki kadrosu çok iyi durumda, çok kaliteli futbolcular var" şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarının kendisine olan ilgisi hakkında da konuşan Kolombiyalı yıldız, "Mükemmel bir karşılama oldu ancak böyle bir karşılamayı bekliyordum. Ailemle beraber geldim, onlar da bu anları yaşasın istesim. Daha önce İstanbul'dan yolu geçen arkadaşlarım ile konuştum ve onların anlattıklarını şu anda burada yaşıyorum. İstanbul harika bir şehir, Türk insanı oldukça yardımsever. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi çok tutkulu insanlar" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçında forma verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğunu dile getiren Falcao, "Bu hafta çok iyi antrenmanlar yaptım, Monaco'da da antrenmanlar yapıyordum ancak son karar Fatih hocamızın. Fatih hocamız bu hafta bana forma şansı verirse elimden gelenin en iyisi yaparım ancak buna karar verecek olan ben değilim" dedi.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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