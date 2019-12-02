Radamel Falcao için flaş transfer iddiası!
Galatasaray'da yolu gözlenen Radamel Falcao için önemli bir transfer iddiası geldi.
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için Levent Tüzemen'den A Spor'da dikkat çekici bir yorum geldi.
Tüzemen, Falcao'nun MLS'e transfer ihtimali olduğunu ve Kolombiyalı golcünün 2. yarıda sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.
Radamel Falcao'nun adı uzun süredir David Beckham'ın yeni açacağı Inter Miami takımıyla anılıyordu.
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