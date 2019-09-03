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Radamel Falcao ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ilk olarak salonda core aktivasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise interval koşunun ardından topla aerob çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katıldı.

Milli takım davetleri alan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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