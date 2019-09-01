Radamel Falcao İstanbul'a geldi

Radamel Falcao İstanbul'a ayak bastı
Galatasaray, Radamel Falcao transferiyle yazın en büyük hamlesini yaptı. Radamel Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Galatasaray, Radamel Falcao transferiyle en büyük hamlesini yaptı. 33 yaşındaki süperstar özel uçak ile İstanbul'a geldi.
BİNLERCE GALATASARAYLI KARŞILADI
Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'yu uçaktan iner inmez binlerce Galatasaraylı taraftar karşıladı. Ailesiyle birlitke sarı kırmızılı taraftarların karşısına çıkan Falcao, hem kendisi hem de eşiyle birlikte üçlü çektirdi.
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