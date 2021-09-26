Radamel Falcao yine attı, Rayo Vallecano kazandı

AA 26 Eylül 2021 Pazar 21:53 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 21:53

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Rayo Vallecano sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-1 mağlup ederken, Radamel Falcao gollerine devam etti.

Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra Rayo Vallecano ile anlaşan Falcao, İspanyol takımında çıktığı üçüncü maçta da rakip ağları havalandırdı.

Rayo'daki ilk iki maçında yedeklerden oyuna giren 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Cadiz karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, 64. dakikada yerini Santiago Comesana'ya bıraktı.

Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Garcia ile öne geçerken, Cadiz 23. dakikada Varazdat Haroyan ile skora eşitliği getirdi.

Falcao'nun 44. dakikada attığı gol, ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda 87. dakikada İsaac Palazon ile farkı 2'ye çıkaran Rayo, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İspanyol liginde 3 golü bulunan Falcao, gol krallığı yarışında kendisiyle aynı gol sayısında olan beş futbolcu ile beraber 4. sırada bulunuyor.

La Liga'da 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Rayo Vallecano, son 20 yılın en iyi lig başlangıcını yaparak 5. sırada yer aldı.

Cadiz ise 6 puanla 14. sırada kaldı.