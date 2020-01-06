06.01.2020 11:16 - Güncelleme: 06.01.2020 11:16

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında Galatasaray’a büyük umutlarla gelmesine rağmen ağır sakatlık problemleriyle karşı karşıya kalan ve sadece 11 maçta görev alan Radamel Falcao bir kez daha İnter Miami’nin gündemine geldi.

İNTER MİAMİ FALCAO'YU İSTİYOR

David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'nin Meksikalı teknik direktör Diego Alonso ile anlaşmasının ardından bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan MLS kulübünün Chelsea’de oynayan Pedro’dan sonra M.City forması giyen David Silva’yla da masaya oturduğu belirtilirken, Beckham’ın Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’yu da çok istediği öğrenildi.

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Daha önce Matias Pellegrini ve Carranza gibi futbolcuları kadrosuna katan İnter Miami’nin Falcao’dan vazgeçmeyeceği ifade edilirken, transferde son kararı Galatasaray yönetiminin vereceği kaydedildi.