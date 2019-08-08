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Radamel Falcao'dan Muslera'ya 'Cimbom' mesajı

Radamel Falcao, Galatasaray'da Muslera'nın paylaşımının altına 'Cimbombom' yorumunu bıraktı, Muslera da Kolombiyalı yıldıza transfer çağrısı yaptı.

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Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu, taraftarların kendisi için beste yaptığı, Akhisarspor maçında tribünde pankart açtığı Radamel Falcao, sosyal medyadan yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kolombiyalı yıldız, Fernando Muslera'nın Instagram'dan Süper Kupa zaferi için yaptığı paylaşımın altına geldi ve "Cimbombom" diye yorum bıraktı.

MUSLERA'DAN CEVAP: "GALATASARAY'A GEL"

Fernando Muslera, Falcao'nun bu paylaşımının ardındna kendisine, "Galatasaray'a gel idol" şeklinde bir cevap vererek transferde bir anlamda devreye girmiş oldu.

Instagram'daki bu sohbet, Galatasaraylı taraftarların heyecanını daha da katlarken, "transfer bitti, artık Türkiye'ye geliyor" yorumları da yapıldı.

RYAN DONK DA DEVREYE GİRDİ!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk da Falcao'nun paylaşımı sonrasında transfere dahil oldu. Donk, Kolombiyalı oyuncuya cevap olarak, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" şeklinde mesaj yolladı.

ALBAYRAK TAKİBE BAŞLADI

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da bu gelişmelerin üzerinde Radamel Falcao'yu Instagram'dan takip etmeye başladı. Deneyimli idareci, ardından da Falcao'nun paylaştığı bir gönderiyi beğendi.

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