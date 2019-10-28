Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, 'evinize dönün' diyen bir taraftara cevap verdi
Galatasaray’ın tartışılan golcüsü Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, ‘evinize dönün’ diyen bir taraftara yanıt verdi.
Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, kendisine ‘evinize dönün’ yazan bir kullanıcıya şu cevabı verdi:
“Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız.”
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