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Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, 'evinize dönün' diyen bir taraftara cevap verdi

Galatasaray’ın tartışılan golcüsü Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, ‘evinize dönün’ diyen bir taraftara yanıt verdi.

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Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, kendisine ‘evinize dönün’ yazan bir kullanıcıya şu cevabı verdi:

“Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız.”

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

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