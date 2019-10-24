Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip kadrosuna kattığı pek çok önemli futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Monaco takımından renklerine bağladığı ve hem kulüp tarafından hem de taraftarlar bazında henüz beklenilen performansın görülemediği yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı. Oyuncunun sakatlığına ilişkin önemli bilgiler içeren bu rapor taraftarların da merak ettiklerine cevap olacak nitelikte.

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Ancak Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama da yapılmış değil.

Son olarak Real Madrid maçını da kaçıran Falcao için Galatasaraylı taraftarlar 'Falcao neden kadroda yok?', 'Falcao neden oynamıyor?' sorularını sıklıkla dile getirmeye başladı. Bu sorular sorulmaya devam ederken kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı...