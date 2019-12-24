Radamel Falcao'ya sürpriz talip

24.12.2019 10:56 - Güncelleme: 24.12.2019 10:56

Sarı-kırmızılılarda iç ve dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...

FALCAO'YA KATAR'DAN TALİP VAR

Transfermarketweb'de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao'yu takibe aldı. Katar kulübünün, yıldız oyuncunun transferi için devrede olduğu belirtildi. Kolombiyalı golcü, sezon başında aylarca süren uğraşların ardından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetti.

(Fotomaç)