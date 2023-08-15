Rade Krunic, Fenerbahçe için Milan ile görüştü

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Rade Krunic için Milan'ın inadı kırılmıyor.
İŞTE KONUŞULAN RAKAM
Fenerbahçe, Milan'ın yıldız oyuncusu Rade Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.
SON TEKLİFE DE RET VAR
Oyuncuyu satmaya yanaşmayan İtalyan devinin bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE İÇİN GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.