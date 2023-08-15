Rade Krunic, Fenerbahçe için Milan ile görüştü

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Rade Krunic için Milan'ın inadı kırılmıyor.

İŞTE KONUŞULAN RAKAM

Fenerbahçe, Milan'ın yıldız oyuncusu Rade Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

SON TEKLİFE DE RET VAR

Oyuncuyu satmaya yanaşmayan İtalyan devinin bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE İÇİN GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.