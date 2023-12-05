Rade Krunic için F.Bahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rade Krunic için yeni gelişmeler yaşandı. La Gazzetta dello Sport'tan Marco Pasotto'nun haberinde sıcak gelişmeler yer aldı.

TRANSFER ARTIK 'DAHA MÜMKÜN'

Sandro Tonali'nin satışı ve Ismael Bennacer'in sakatlığı nedeniyle sezon başında Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli için vazgeçilmez hale gelen Rade Krunic, eylül sonundan bu yana düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanıyor. Ayrıca, sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan Krunic'in yeni sözleşme imzalamaya da yanaşmaması, transferi yaz aylarından daha mümkün hale getirdi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANAMIYOR; UÇURUM

Milan, 1.5 milyon euro maaşı olan 30 yaşındaki Boşnak orta sahaya 2.5 milyon euro önerdi. Brüt olan bu ücretin yüzde 40'ı vergilere gideceği için Krunic, Fenerbahçe'nin önerdiği 3.5 milyon euro nete yakın bir rakam talep etti. Ancak, Milan cephesi ile Krunic arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde hem ortak noktaya ulaşılamadı hem de istenilen ile verilen arasındaki büyük uçurum da kapanmadı.

MILAN'IN İSTEĞİ, F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ

Yaz aylarında Milan, Krunic için 15 milyon euro talep ederken Fenerbahçe çift haneli bonservis bedellerine çıkmıştı ancak oyuncunun sözleşme süresinin sonuna yaklaşılması ve Krunic'in yaşadığı problemler nedeniyle Fenerbahçe, 5 milyon euro teklif etti. Bu rakamın bonuslarla birlikte 7-8 milyon euro'ya ulaşabileceği de belirtildi. Milan, 15 milyon euro'dan indirim yapmayı kabul etti ancak Fenerbahçe'nin teklifini de düşük buldu.

KRUNIC, F.BAHÇE İÇİN İZİN İSTEDİ

Rade Krunic de yaşanan son gelişmelerin ardından Milan yönetiminden Fenerbahçe'ye transferi için izin istedi. Milan yönetimi henüz Krunic'e geri dönüş yapmadı.

FAKTÖR: DZEKO'NUN ÇAĞRISI

Rade Krunic'in transferinde özel bir faktör olarak Edin Dzeko'nun çağrısı ve ikilinin çok yakın dost olması gösterildi.

BU SEZON 14 MAÇTA OYNADI

Milan'ın 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha, bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.