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  • Rade Krunic için geri sayım başladı! Fenerbahçe sonunda muradına eriyor
Spor

Rade Krunic için geri sayım başladı! Fenerbahçe sonunda muradına eriyor

Fenerbahçe yaz transfer döneminde çok uğraştığı ancak bir sonuç alamadığı Rade Krunic transferini bitirmeye çok yakın. Boşnak futbolcu ile anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekibin Seie A ekibi Milan'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. İşte detaylar...

8 Aralık 2023 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Rade Krunic için geri sayım başladı! Fenerbahçe sonunda muradına eriyor
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Fenerbahçe, yaz başından beri devam eden Rade Krunic aşkı için girişimlerini hızlandırdı ve yeni gelişmeler yaşandı.

"FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI"

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

MILAN TEKLİF BEKLİYOR

Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.

Yaz aylarında da Fenerbahçe'ye gitme isteği olan ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin ilk 11 garantisi vererek takımda tuttuğu Krunic, giderek azalan rolü dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koydu. Milan yönetimine de ayrılık isteğini ileten Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

BU SEZONKİ MİLAN KARNESİ

Milan'ın 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha, bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.

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