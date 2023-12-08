Fenerbahçe, yaz başından beri devam eden Rade Krunic aşkı için girişimlerini hızlandırdı ve yeni gelişmeler yaşandı.

"FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI"

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

MILAN TEKLİF BEKLİYOR

Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.

Yaz aylarında da Fenerbahçe'ye gitme isteği olan ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin ilk 11 garantisi vererek takımda tuttuğu Krunic, giderek azalan rolü dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koydu. Milan yönetimine de ayrılık isteğini ileten Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

BU SEZONKİ MİLAN KARNESİ

Milan'ın 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha, bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.