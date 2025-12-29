İSTANBUL 7°C / 4°C
Spor

Rade Krunic, Kızılyıldız'da 2025 yılının oyuncusu seçildi

Kızılyıldız, Rade Krunic'i 2025 yılının oyuncusu seçtiğini açıkladı. Fenerbahçe'den transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kızılyıldız formasıyla 21 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

29 Aralık 2025 Pazartesi 22:37
Rade Krunic, Kızılyıldız'da 2025 yılının oyuncusu seçildi
Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, önemli bir başarıya imza attı.

2025 YILININ OYUNCUSU

Kızılyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun 2025 yılında takımın en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Sırp temsilcisinden yapılan açıklamada, Krunic'in profesyonelliğin simgesi olduğu, takımın kilit oyuncularından biri olduğu ve takım arkadaşlarının her zaman güvendiği bir oyuncu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe'den geçen yıl Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, Sırp ekibinde bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

