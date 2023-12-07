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Spor

Rade Krunic transferi tamam! Ocak ayında imzayı atıyor

Fenerbahçe'de Rade Krunic heyecanı yaşanıyor. Transferi yılan hikayesine dönen Bosnalı futbolcu için anlaşma sağlandı. Yıldız orta sahanın ocak ayında imzayı atması bekleniyor. İşte Rade Krunic haberinin detayları…

7 Aralık 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Rade Krunic transferi tamam! Ocak ayında imzayı atıyor
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Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Krunic, Milan'ın oyuncuyu ısrarla takımda tutmak istemesiyle gerçekleşmemişti. Sözleşmesinin son senesinde olan başarılı orta saha ile devre arası için anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE RADE KRUNİC İLE ANLAŞTI

Sports Digitale'in haberine göre, Rade Krunic ile anlaşmak üzere İtalya'ya giden Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, oyuncuyla ve temsilcisiyle ara transfer dönemi için el sıkıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, Milan ile yapılacak son görüşmelerin ardından takımdan ayrılması ve sarı lacivertli ekibe katılması bekleniyor.

EDİN DZEKO ETKİSİ

Rade Krunic'in Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki etkenlerden biri de Bosna Hersek futbolunda efsane olmuş isimlerden Edin Dzeko oldu. Yıldız golcünün, transferin gerçekleşmesi için milli takımdan arkadaşı olan Krunic'e sık sık gelmesi yönünde ısrar ettiği belirtildi.

MİLAN RAKAMLARI

Milan formasıyla 139 maçta 7316 dakika sahada kalan başarılı orta saha, skora 3 gol ve 6 asist ile katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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