Rade Krunic'ten Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için 1 numaralı gündem, orta saha... Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için düşündüğü ilk isim de Milan'dan Rade Krunic.

İtalyan ekibinde son 4 maçtır yedek soyunan Krunic için Fenerbahçe'nin, kulübüyle görüşme halinde olduğu öğrenilmişti.

Boşnak yıldızın yerini doldurmak ve daha sonra gidişine izin vermeyi planlayan Milan'da bu konuda flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER İÇİN MÜJDELİ HABER

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Manchester United, satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ı Ocak ayında kulübüne geri gönderecek. Faslı yıldızın da Ada'da istediği ortamı bulamadığı konuşuluyor.

Milan'ın, tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenilirken, Krunic'in de bu doğrultuda Fenerbahçe'ye gidişinin kolaylaşacağı düşünülüyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.