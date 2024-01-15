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Spor

Rade Krunic'ten transfer itirafı! ''Burayı çok ama çok istedim''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic transfer sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı. Transferi sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Boşnak yıldız 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim.' dedi. İşte detaylar....

15 Ocak 2024 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Rade Krunic'ten transfer itirafı! ''Burayı çok ama çok istedim''
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Rade Krunic, takımla çıktığı ilk antrenman öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Sabırsızlıkla bu anı beklediğini dile getiren oyuncu, 'Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım.' dedi.

Dzeko ile konuştuğunu belirten Boşnak oyuncu, 'Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.' sözlerini sarf etti.

Sabırsızlıkla Fenerbahçe'yi beklediğini söyleyen Krunic, 'Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim.' ifadelerini kullandı.

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