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Spor

Radulovic: Hollanda'ya gösterdiğimiz performansı Türkiye'ye de göstereceğiz

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2021 Pazar 21:33 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 21:33
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Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında oynayacakları Türkiye maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın grupta lider olmasını istediğini söyleyen Radulovic, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç." dedi.

Türkiye'ye karşı Hollanda maçındaki gibi oynayacaklarını söyleyen teknik direktör, "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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