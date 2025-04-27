Rafa Silva atmaya devam ediyor

Yıldız oyuncu; Samsunspor, Antalyaspor (2), Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarının ardından Hatayspor filelerini de havalandırarak ligde 10. golüne ulaştı. Tecrübeli yıldız, Avrupa'da 3, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 gol kaydederek toplamda 16 gole imza attı. Rafa, performansıyla teknik ekibi mest etti.

RAFA SILVA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 44 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3845 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 16 gol ve 12 asistle skora etki etti.