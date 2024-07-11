Rafa Silva: Tek isteğim Beşiktaş'ın başarısı

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli yıldız Rafa Silva, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"QUARESMA GİBİ OLMAK İSTERİM"

"Beşiktaş'a transferim çok hızlı ve çok kolay oldu. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum, Beşiktaş bildiğim bir kulüp. Bu yüzden konuştuk ve kısa sürede imzalar atıldı. Ricardo Quaresma ile transferim öncesinde konuşmadım. Ancak onu iyi tanıyorum. Portekizli bir ismin Türkiye'e böyle hatırlanması benim için de gurur verici. Bu durum yabancı oyuncuların Türkiye'de efsane olabileceğini gösteriyor. Ben de Türkiye'de Quaresma gibi bir etki yaratmak ve anılmak istiyorum."

"RAKAMLAR DEĞİL KUPALAR!"

"Tek isteğim Beşiktaş'ın başarılı olması ve kupalar kazanması. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için her şeyi yapacağımı biliyorum. Hedefim takımla kaynaşmak ve beraber bir şeyler başarmak. İstatistikler zaten sonra gelir."

"ORTADA OYNAMAYI SEVİYORUM"

"Kariyerimde üç farklı pozisyonda oynadım ama ortada oynamayı daha çok seviyorum. Burada bir sıkıntı yok, takım nerede isterse oynarım."

"ADAPTASYONUM ÇOK İYİ"

"İlk kez başka bir ülkeye geldim ama adaptasyonum çok iyi. Herkes bana yardımcı oluyor. Benfica ve Portekiz hep hayatımda olacak. Ancak şu an tek önemli olan konu Beşiktaş."

"SON YILLARDA TERCİH ETMEDİM"

"Milli takımda oynamama konusu bana bağlı, son yıllarda tercih etmedim. EURO2024'i pek takip etmedim."

"LİGİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Türkiye Ligi'nin ne kadar zor ve mücadeleci bir lig olduğunu biliyorum. Adaptasyonum gayet iyi gidiyor, gerekeni sahada yapacağım. Çok fazla kaliteli oyuncu var."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Taraftarlarımızı mutlu etmek için, Beşiktaş'ın hak ettiği başarılar için elimizden geleni yapacağız. Çok çalışacağız. Bunun sözünü veriyorum."