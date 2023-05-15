Rafael Leao için harekete geçtiler! Chelsea'ye bir yıldız daha

Bu sezon transfer döneminde 600 milyon euro'nun üstünde bir harcama yapan Chelsea, bu kez gözünü Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'ya dikti.

Daily Mail'de yer alan habere göre; serbest kalma bedeli 131 milyon euro olan Portekizli yıldız için takas teklifinde bulunan Londra ekibi gözden çıkarılan Hakim Ziyech ve Christian Pulisic'i önerecek.

Buna karşı Milan ise Leao'yu kadroda tutup sözleşmesini uzatmak istiyor.

SERIE A'DA YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Geçtiğimiz sezon 11 gol 10 asist ile Seria A da yılın futbolcusu seçilen Leao Milan'ın 11 yıl aradan sonra Lig şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olmuştu.

2019'da Lille'den transfer olan oyuncu 159 karşılaşmada 40 gol atıp 34 asist kaydetti.