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Spor

Rafael Leao, Real Madrid ve Chelsea'ye kapıları kapadı

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, kendisini transfer etmek isteyen Real Madrid ve Chelsea'ye olumsuz yanıt verdi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Rafael Leao, Real Madrid ve Chelsea'ye kapıları kapadı
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao, kendisine ilgi gösteren Real Madrid ve Chelsea'ye olumsuz yanıt verdi. Haberde Portekizli oyuncunun Milan'da kalmak istediği ve sözleşme yenileme görüşmelerinin olumlu gittiği ifade edildi. Ayrıca Milan'ın Leao'nun sözleşmesine zam yaparak maaşını 7 milyon euroya çıkaracağı yazıldı.

Bu sezon Milan formasıyla 41 maça çıkan 23 yaşındaki kanat forvet, bu maçlarda 13 gol 12 asistlik katkı sağladı.

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